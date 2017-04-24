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Bacak bacak üstüne attı, böyle uyarıldı!

Genel Kurul'da konuşmalar yapılırken locada Meclis görüşmelerini izleyen ve bacak bacak üstüne atan diplomat uyarıldı.

Siyaset / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:19
Bacak bacak üstüne attı, böyle uyarıldı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de düzenlenen özel oturumda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunu bazı büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de izledi. Yabancı diplomatların oturduğu locada, bir kadın görevlinin bacak bacak üstüne atarak oturan konukları yanlarına giderek uyarması dikkat çekti.

Bazı diplomatların bu uyarıya şaşırmakla birlikte oturuşlarını düzelttikleri görüldü.

O anlar ise saniye saniye objektiflere yansıdı.







TbmmTbmm Genel KuruluBüyükelçiler23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


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