Bacak bacak üstüne attı, böyle uyarıldı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de düzenlenen özel oturumda ilginç görüntüler ortaya çıktı.



Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunu bazı büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de izledi. Yabancı diplomatların oturduğu locada, bir kadın görevlinin bacak bacak üstüne atarak oturan konukları yanlarına giderek uyarması dikkat çekti.



Bazı diplomatların bu uyarıya şaşırmakla birlikte oturuşlarını düzelttikleri görüldü.



O anlar ise saniye saniye objektiflere yansıdı.















