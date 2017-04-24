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Ayvacık’ta göçmen faciası: 16 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında batan göçmen botunda 16 cesede ulaştı. Botta 20-25 kişi olduğu sanılıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

3. Sayfa / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:32
Ayvacık’ta göçmen faciası: 16 ölü

Göçmenleri taşıyan bot Yunanistan'ın Midilli adasına giderken alabora oldu. Cesetler, adanın kuzey kıyısına vurdu. 

İHA'nın geçtiği habere göre ise, Sivrice Burnu güneyinde bir göçmen botunun battığına ilişkin alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri bölgeye gönderildi. Sivrice Burnu ve Midilli Adası arasında kalan orta hattın kuzeyindeki Türk karasularında arama kurtarma faaliyetine başlatıldı.

Arama kurtarma faaliyetinde, Türk karasularında Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ise Yunan karasularında 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 2 göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerinden 20 ya da 25 kişi olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Bölgede çalışmalar sürüyor. 

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