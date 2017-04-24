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Aykut Erdoğdu: Direniş devam edecek

Referandum sonuçlarını içine bir türlü sindiremeyen CHP sonuçların gayri meşru olduğunu öne sürmüş ve halkı sokağa çağırmaya davet etmişti. CHP'liler halkı sokağa dökme çabaları devam ederken, son çağrı CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'dan geldi.

Güncel / 24 Nisan 2017 Pazartesi 23:30
Aykut Erdoğdu: Direniş devam edecek
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CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Erdoğdu canlı yayında referandum sonuçlarını protesto etmeye devam edeceklerini ifade ederek 'Direniş var devam edecek.'

2019'da hayır cephesinin ortak bir aday çıkarabileceğini de söyleyen Erdoğdu 'Hep beraber bulacağız.' dedi.

Erdoğdu tek hayalinin Çeşme'de bir yazlık alıp balık tutmak olduğunu da sözlerine eklerken bu isteğini 'Bizim küçük hayallerimiz var.' sözleriyle açıkladı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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