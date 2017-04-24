Aykut Erdoğdu: Direniş devam edecek

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Erdoğdu canlı yayında referandum sonuçlarını protesto etmeye devam edeceklerini ifade ederek 'Direniş var devam edecek.'



2019'da hayır cephesinin ortak bir aday çıkarabileceğini de söyleyen Erdoğdu 'Hep beraber bulacağız.' dedi.



Erdoğdu tek hayalinin Çeşme'de bir yazlık alıp balık tutmak olduğunu da sözlerine eklerken bu isteğini 'Bizim küçük hayallerimiz var.' sözleriyle açıkladı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel