USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : İbrahim Kalın açıklama yapıyor!..

ASELSAN'dan stratejik termal kamera adımı

ASELSAN, geliştirerek ürettiği kızılötesi dedektörler ile termal kamera alt bileşenlerinde yurt dışı bağımlılığına son verecek önemli bir adım attı.

Teknoloji / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:51
ASELSAN'dan stratejik termal kamera adımı

ASELSAN'ın elektro-optik sistemler alanındaki çalışmalarının son örneklerinden olan GÖZ-Q termal kamera, 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında (IDEF'17) ilk kez görücüye çıkacak.

GÖZ-Q, kızılötesi algılayıcı birimindeki Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüksek performanslı soğutmalı kızılötesi dedektörüyle ASELSAN'ın milli imkanlarla termal kamera üretimi konusunda ulaştığı yetkinliği göstermesi açısından önem taşıyor.

Kamera, ASELSAN'ın yıllardır sahip olduğu yüksek performanslı termal kamera tasarım ve üretim kabiliyetini, kurum tesislerinde seri üretimine başlanan kuantum kuyulu soğutmalı kızılötesi dedektörler (QWIP) ile buluşturuyor.

Sınır, sahil ve kritik tesis güvenliğinde ihtiyaç duyulan uzun menzilli ve yüksek performanslı termal görüntüleme kabiliyetine sahip GÖZ-Q, elektromanyetik spektrumun uzun kızılötesi dalga boyunda (LWIR) algılama yapıyor.

Tamamen askeri standartlara uygun geliştirilen GÖZ-Q termal kamera sistemi, sahip olduğu operatör kontrol birimi, tripod ve motorize yönlendirme birimiyle kullanıcısına 360 derece algılama imkanı sunuyor.

GÖZ-Q termal kamera, elektro-optik keşif ve gözetleme sistemleri alanında ASELSAN ile Türkiye'nin yetkinliğini ve bağımsızlığını sergilemesi nedeniyle otoriteler tarafından IDEF 2017'nin yükselen yıldızı olarak gösteriliyor.



İhracatın önündeki engel kalkıyor
Kızılötesi dedektörler, termal kameraların en kritik bileşenlerini oluşturuyor. Dedektörler, mikro ve nano ölçekte yüzbinlerce algılayıcıdan oluşuyor.

Görüşün kısıtlı olduğu gece, gündüz ve kötü hava koşullarında cisimlerin ortama yaydıkları çok küçük sıcaklık farklarını algılayan kızılötesi dedektörler sayesinde, gözle görülemeyen nesnelerin görünülebilirliği sağlanıyor.

Dünyada sayılı gelişmiş ülkelerde bulunan bu kritik teknoloji, sahip olan ülkenin ulusal koruması altında olup varlığı gelişmişlik ve üstünlük göstergesi oluşturuyor.

Kullanım alanına göre çeşitlilik gösteren kızılötesi dedektörlerin millileştirilmesi, termal kameraların diğer ülkelere ihracının önündeki en önemli engelin ortadan kalkması anlamına geliyor. Kaynak : AA

ElektromanyetikSavunma SanayiTermal KameraKamera Sistemi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı