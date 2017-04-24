USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Adana'da silah kavga: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 24 Nisan 2017 Pazartesi 15:40
Adana'da silah kavga: 2 ölü 2 yaralı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Behzat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayı duyarak olay yerine gelen ölen ve yaralananların yakınları ise şüphelilerin kullandığı otomobile zarar verdi.

Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde ve mahallede önlem alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : AA

Silahlı KavgaHastane


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı