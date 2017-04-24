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ABD ordusundan Beyaz Saray'da senatörlere Kuzey Kore brifingi

Pentagon sözcüsü Albay Davis: “Askeri yetkililer Kuzey Kore ile ilgili mevcut stratejik durum konusunda tüm senatörleri bilgilendirecek”.

Dünya / 24 Nisan 2017 Pazartesi 22:09
ABD ordusundan Beyaz Saray'da senatörlere Kuzey Kore brifingi

ABD’nin üst düzey askeri yetkililerinin, Beyaz Saray’da tüm senatörlere Kuzey Kore ile ilgili askeri strateji konusunda brifing vereceği bildirildi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Jeff Davis, söz konusu brifingin çarşamba günü yapılacağını ve brifinge 50 eyaletin senatörlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un katılacağını ifade etti.

Davis, “Askeri yetkililer Kuzey Kore ile ilgili mevcut stratejik durum konusunda tüm senatörleri bilgilendirecekler.” dedi.

Basına kapalı ve gizli olarak yapılacak toplantının Beyaz Saray’da düzenlenmesi dikkat çekti çünkü Kongre üyeleri gizli brifingleri Kongre’deki ofislerinde veya Kongre binasında mevcut güvenlikli salonlarda alıyorlar.

Brifingin zamanlama bakımında da Washington ile Pyongyang arasındaki iplerin son derece gergin olduğu bir zamana denk gelmesi ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore’ye karşı askeri seçenekleri senatörlerle paylaşacağı yorumlarına neden oldu.

ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı birtakım askeri tedbirler almanın yanı sıra USS Carl Vinson uçak gemisi görev grubunu da Kore açıklarına göndereceğini duyurmuştu. Trump yönetimi Kuzey Kore’ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrar tekrar vurguluyor.

Kim Jong-un yönetimi ise ABD’nin Kore yarımadasında savaş başlatması durumunda Kuzey Kore’nin “ABD’yi yok edeceğini” duyurdu.

Kaynak : AA

Balistik FüzeSavunma BakanıGenelkurmay BaşkanıDışişleri BakanıDonald Trump


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