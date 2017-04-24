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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine FOX TV'nin sunucusu atandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Heather Nauert’in getirildiği açıklandı.

Dünya / 24 Nisan 2017 Pazartesi 19:33
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine FOX TV'nin sunucusu atandı

Bakanlık, Nauert'in göreve getirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert'in 15 yıllık sunuculuk ve muhabirlik tecrübesi olduğu vurgulanan açıklamada, yeni sözcünün özellikle 11 Eylül terör saldırısı, Irak savaşı, Sudan olayları üzerine gazetecilik tecrübesi olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Nauert'in sunduğu “Fox and Friends” programının sabah saatlerinde ABD'de “en çok seyredilen” televizyon programlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin en saygın üniversitelerinden Kolombiya Üniversitesinin gazetecilik bölümünden mezun olan Nauert, Fox televizyon kanalında çalışmaya başlamadan önce ABC haber kanalında görev yapmıştı.

Bakan Rex Tillerson'un görevi aylar önce devralmasına rağmen, sözcülük görevini eski Bakan John Kerry'nin sözcülerinden Mark Toner geçici olarak bu görevi yürütüyordu.

Başkan Donald Trump görevi ocak ayında devralmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantıları mart ayında başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığının basın toplantıları, 1950 yılında Bakan John Foster Dulles tarafından başlatılmıştı.

Kaynak : AA

Donald TrumpMark Toner


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