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6 in Çinli inşaat işçisi İsrail'e gelecek

İşçilerin Yahudi yerleşim birimlerinde çalıştırılmaları ise yasak olacak.

Dünya / 23 Nisan 2017 Pazar 23:47
6 in Çinli inşaat işçisi İsrail'e gelecek

İsrail ile Çin arasında varılan anlaşmaya göre, 6 bin Çinli inşaat işçisinin çalışmak için İsrail'e geleceği, ancak işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim yerlerinde çalışamayacağı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çinli inşaat işçilerinin İsrail'e çalışmaya gelmesi için Çin hükümetiyle anlaşma imzalandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında kaç işçinin geleceği ve nerelerde çalışacağı konusunda bilgi verilmezken, İsrail resmi radyosu ise '6 bin Çinli inşaat işçisinin geleceğini' duyurdu.

- Yahudi yerleşim yerlerinde çalıştırılmaları yasak

Radyonun haberinde ayrıca, İsrail'in, Çin hükümetinin 'Çinli işçilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde çalıştırılmaması' yönündeki şartını da kabul ettiği belirtildi.

İsrail son yıllarda Çin ve Hindistan gibi yükselen dev ekonomilere sahip ülkelerle yeni siyasi ve ekonomik ittifaklar geliştiriyor. Çin ile geçen yıl serbest ticaret anlaşması imzalamak için çalışmalar başlatan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay da Pekin'e gündemi ekonomi ağırlıklı bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Filistin-İsrail meselesinin çözümümünde uluslararası toplumla birlikte hareket eden Çin hükümeti, 'iki devletli çözümü ve 1967 sınırlarına dayalı, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu tam egemen Filistin devletinin kurulmasını' destekliyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunurken, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi de 2007'den beri İsrail ablukası altında tutuluyor. Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Kaynak : AA

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