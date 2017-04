Zırhlı ambulans görücüye çıkıyor!

Savunma sanayisine Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile giriş yapan Katmerciler, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'17) büyüyen zırhlı ailesiyle katılacak. Şirket, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını sergilerken, zırhlı ambulansını ilk kez fuarda görücüye çıkaracak.



Katmerciler, geniş savunma portföyüyle 9-12 Mayısta düzenlenecek IDEF Fuarı'na hazırlanıyor.



Şirket, NATO standartlarında geliştirdiği, balistik olarak güçlendirilmiş taktik tekerlekli araçlarından muharebe aracı 'HIZIR', personel taşıma aracı 'KHAN' ve 'NEFER' zırhlı 4x4 aracıyla fuarda yerini alacak. Katmerciler'in sürprizi ise ilk kez bu fuarda tanıtacağı 4x4 zırhlı ambulans olacak. Zırhlı ambulansla birlikte Katmerciler'in zırhlı ailesi daha da genişleyecek.



Tamamen Katmerciler Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen zırhlı araçlardan 'HIZIR' ve 'KHAN' yol ve performans testleri başarıyla tamamladı ve üretime hazır hale getirildi.



Segmentinin en güçlü muharebe aracı 'HIZIR'ın lansmanı ise 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Şirketin Türkiye için bir yenilik olan, 4x4 off-road Jeep üzerine uygulanmış 'NEFER' adını verdiği kompozit seramik zırhlama sistemi de yine ilk olarak aynı fuarda tanıtılmıştı.



SEGMENTİNİN EN GÜÇLÜSÜ HIZIR



'HIZIR', Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor.



Araç, NATO standartlarında, 4x4 konfigürasyonunda, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi. 9 personel kapasiteli, balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip 'HIZIR', kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.



'HIZIR', komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç niteliğinde bulunuyor.



4X4 ZIRHLI AMBULANS



4x4 zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla Ford F550 araç şasisi üzerine tasarlanıp donatıldı. Ambulansın geniş iç hacmi sayesinde ayakta operasyon gerçekleştirerek hastalara müdahale edilebiliyor.



Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dahil 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. 300 beygir gücüne ve 4x4 sürüş özelliklerine sahip ve her türlü yol ve iklim koşullarına uygun üretilen zırhlı ambulanslar, sürücü, sağlık personeli ve hastanın tam emniyetini sağlıyor. Ayrıca, istenilen konfigürasyonda ve farklı balistik seviyelerine uygun dizayn edilebiliyor.



ARACI AĞIRLAŞTIRMAYAN ZIRHLAMA SİSTEMİ



Katmerciler'in yeni zırhlama sistemi ise 'NEFER' adı altında sektöre sunuldu.



Zırh çeliğine göre daha hafif olan, dolayısıyla aynı koruma seviyesini sağlarken aracı ağırlaştırmayan kompozit seramik bazlı bu zırhlama sistemi, 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerinde, hem kırsal hem de şehir içi kullanım için optimize edilebiliyor. 'NEFER' zırh sistemi, Türkiye'de kategorisinin ilk örneği olarak, Rubicon Jeep üzerine uygulandı.



Toyota Land Cruiser, Volkswagen Amarok, Ford F550 gibi 4x4 off-road araçlara uygulanabilen zırhlama, paletli ve tekerlekli diğer araçlara da uygulanabilir nitelikte bulunuyor. Katmerciler, muharebe aracı 'HIZIR' ve personel taşıma amaçlı 'KHAN'ın yanı sıra zırhlı ambulanslarda da bu teknolojiyi kullanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.



Üstün mobilite ve tepki hızıyla sınıfında öne çıkan bu nitelikteki araçlar, her türlü zemin ve iklim koşulunu sorunsuzca göğüsleyebiliyor. Bu zırhlama sisteminde, araca özel, son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzeme sistemi geliştirilmiş olduğu için performansından neredeyse hiçbir kayba uğramayan araç tam yüksek koruma sınıfına sahip hale geliyor. Bir diğer ifadeyle, muadillerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek ve aynı zamanda konforlu bir zırhlı araç ortaya çıkıyor.



ZPT AİLESİNİN İLK ÜYESİ



'KHAN' ise Katmerciler'in NATO standartlarında geliştirdiği, balistik korumalı, el bombalarına karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ailesinin ilk üyesini oluşturuyor. 8 personel taşıma kapasiteli araç, hızlı, dinamik, çok yönlü, bakım kolaylığı sağlayan özellikleriyle dikkati çekiyor.



Toyota Land Cruiser şasisi üzerinde, yüksek balistik koruma sağlayan monokok zırh çeliği gövdeye sahip araç, kırsal ve kentsel her türlü iklim koşullarında operasyonlar için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılayabiliyor.



HEDEF 6X6, 8X8 YENİ NESİL ZIRHLI SİSTEMLER



Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin araç üstü ekipman tarafındaki güçlü konumunu devam ettirirken son dönemlerde savunma sanayisine odaklandıklarını belirtti. Katmerci, 'TOMA'larla başlayan üretim ve geliştirme çalışmalarımız, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarla devam ediyor. Tamamen kendi Ar-Ge merkezimizde tasarlayıp geliştirdiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun savunma araçlarının bulunduğu geniş bir portföye sahibiz' dedi.



Balistik olarak güçlendirilmiş, mayına karşı yüksek korumalı, NATO standartlarında tekerlekli zırhlı araçlarla savunma sektörünün yeni gücü ve çözüm ortağı olma yolunda önemli bir noktaya ulaştıklarını vurgulayan Katmerci, 'Özellikle savunma sektörüne yönelik Ankara yatırımlarımız şirketimizin kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Zırhlı araç ailemizi sürekli büyütüyoruz. Uzun vadede hedefimiz, performansımızı üst segmentlere taşımak. 6x6, 8x8 zırhlı yeni nesil sistemlere uzanan geniş bir segmentte geliştireceğimiz ürünlerle savunma sanayimize katkımızı artırmayı ve sektördeki konumumuzu uluslararası ölçekte güçlendirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.