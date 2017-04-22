Yaralanan asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı.



1 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU



Güvenlik kuvvetlerinin teröristlere 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi ile çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı.



Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. 1 asker yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi. Kaynak : İHA