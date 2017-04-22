Yaralanan asker şehit oldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 asker yapılan tüm müdahalelere şehit olurken, 2 askerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı.
1 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Güvenlik kuvvetlerinin teröristlere 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi ile çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. 1 asker yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi. Kaynak : İHA