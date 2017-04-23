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TSK az önce açıkladı: Hepsi imha edildi!

Kuzey Irak'taki PKK mağara ve sığınakları ile silah mevzileri düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

Güncel / 23 Nisan 2017 Pazar 11:01
TSK az önce açıkladı: Hepsi imha edildi!

Kuzey Irak'ın Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bölgedeki PKK mağara ve sığınakları ile silah mevzileri imha edildi.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 mağara, 2 sığınak ve 4 silah mevziinin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.

Terör ÖrgütüKuzey IrakHava HarekatıTürk Hava Kuvvetleri


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