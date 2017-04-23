TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri tartışma başlattı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Başbakan Yıldırım cevap verdi. Tekrar kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ'ın da 'Meclis'i fesih yetkisi olacak' ifadelerini kullandığını öne sürdü. Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan öncesinde kaldığını vurgulayarak, 'Önümüze bakalım' derken, Bakan Bozdağ ise, açıklamalarının CHP lideri tarafından çarpıtıldığını belirtti.



TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu gerçekleştirildi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'dan sonra söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında 16 Nisan referandumunun sonuçlarından söz etti.



Kılıçdaroğlu yine kendine yakışanı yaptı YSK'ya yönelik suçlamalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Kahraman'a yönelik de, 'Cumhurbaşkanına vekalet edemeyeceksiniz, bunu kabul edemeyiz' dedi.



Kılıçdaroğlu daha sonra, yeni sistemde Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisinin olduğunu da iddia etti.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bitimi üzerine Meclis Başkanı Kahraman kısa bir açıklama yaptı. 'Ben yasamanın başıyım, yürütmenin değil' diyen Kahraman, Cumhurbaşkanı'na vekalet etmesinde zorluk yaşadığını kaydederek şöyle konuştu:



'Bir gün oturum yönetirken not geldi. Cumhurbaşkanımız yurt dışına çıkıyor, siz vekalet edeceğiniz için oturumu başkasına devredin.'



'Anayasamızda bu durum var'



Kahraman'ın ardından Başbakan Yıldırım da tekrar söz isteyerek kürsüye geldi. Cumhurbaşkanına yardımcısının vekalet etmesinin demokratik olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu'na cevap veren Başbakan, şu ifadeleri kullandı:



'Sayın Genel Başkan, başkan yardımcısının vekalet etmesini demokratik bulmadığını ifade ediyor. Bu hali hazırdaki bizim Anayasamızda da mevcuttur. Canlı örneğini söylüyorum: Sayın Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakan'a vekalet etti. Başbakan'a vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi. Bizim Anayasamızda Bakanların Meclis içinden olabileceği gibi, dışarıdan da atanacağına dair açık hüküm var. Vekalet Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle oluşmuştur. Cumhurbaşkanı, yürütme görevini gereken kişiye verir. Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhurbaşkanını seçen de millettir.'



'Dilimizde tüy bitti'



'Meclis'i fesih' iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım, 'İkinci düzeltmek istediğim husus: Meclis'in feshedilmesi meselesidir. Dilimizde tüy bitti. Kampanya boyunca öyle bir şeyin olmadığını, karşılıklı Meclis seçimlerini ve Cumhurbaşkanını seçimlerini yenilemek meselesi olduğunu anlattık. Bu, bu kadar açıktır. Bu Meclis 1960'da ve 1980'de feshedilmiştir. 15 Temmuz'da da feshetmeye çalıştılar, derslerini aldılar' diye konuştu.







'Önümüze bakalım'



Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan öncesinde kaldığının altını çizen Başbakan, '16 Nisan oldu, milletimiz sistem değişikliğini kabul etti. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım. Ülkemizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmamız lazım' dedi.



Başbakan'ın açıklamalarının üzerine tekrar söz isteyen Kılıçdaroğlu, iddialarını sürdürdü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan'a vekalet etmesine itiraz etmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, bu sefer de 'güven oyunu' öne sürerek, 'O hükümet güvenoyu aldı' dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 9 Ocak 2017'de 'Cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi var' dediğini de iddia eden Kılıçdaroğlu, 'Fesih yetkisi vardır diyor. Adalet Bakanı söylüyor' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini cevaplandırmak için söz isteyen Adalet Bakanı Bozdağ, açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti. 7 Haziran 2015'te Cumhurbaşkanı'nın erken seçim aldığını hatırlatan Bozdağ, o dönemi örnek verdiğinin altını çizerek, 'Ama zaman içinde bu tartışma farklı bir noktaya gitti: Sanki Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedecekmiş, ben de bunu söylemişim. Fesih dediğinizde bu kararı aldığınızda Parlamento kapatılır, milletvekillerinin görevi sona erer. Bizim Anayasamızda fesih yetkisi yok. Ben orada şunu da söyledim: Yeni olan şu, Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı aldı ama yeni getirilen nedir: Cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman kendi seçimini de yenileyecek' dedi.



Parlamento'ya ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenileme hakkı verildiğini vurgulayan Bozdağ, 'Şimdiye kadar bu Parlamento'nun böyle bir yetkisi var mıydı, yoktu. İlk defa bu yetki verildi ve Parlamento güçlendi. Her ikisi de Parlamento'yu daha güçlü yapmaktadır' ifadelerini kullandı.