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Somali'de havaalanına saldırı

Şebab örgütü, ABD ve Afrika güçlerinin konuşlandığı Baledogle Havaalanı'nı vurdu.

Dünya / 22 Nisan 2017 Cumartesi 22:55
Somali'de havaalanına saldırı

Somali'de Eş-Şebab örgütünün, ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel ilinde Afrika ve ABD güçlerinin konuşlandığı Baledogle Havaalanı'nı roketle vurduğu bildirildi.

Örgüte ait Endülüs isimli siteden yapılan yazılı açıklamada, Baledogle Havaalanı'nın iç kısmı ile çevresinin 35 roketle vurulduğu, saldırıda can ve mal kaybı yaşandığı belirtildi ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Somalili bir askeri kaynak ise roketlerin askeri bölge sınırları içine değil, ABD ve Afrika güçlerine ait askeri üssün yakınlarına düştüğünü kaydetti.

Somali ya da ABD'li yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Baledogle Havaalanı'nda bulunan ABD güçleri, Somali güçlerini eğitiyor. Havaalanı ayrıca, Şebab örgütünün mevzilerine hava saldırıları düzenleyen insansız hava araçlarının (İHA) kalkış noktası olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak : AA

EndülüsAfrikaSomali


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