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Sivas Valili'ğinden 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Sivas’ta etkili olan şiddetli lodos nedeniyle valilik vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Yaşam / 23 Nisan 2017 Pazar 13:25
Sivas Valili'ğinden 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Kentte gece saatlerinde başlayan ve hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli lodos, çok sayıda binanın çatısının uçmasına ve otomobillerin zarar görmesine neden oldu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde pazar günü görülen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlarımızın çatı uçmalarına ve diğer görülebilecek her türlü olumsuzluklara karşı hassas olmaları, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, küçük yaştaki çocukların dışarı bırakılmaması hususunda duyarlı davranmaları gerekmektedir" denildi. Kaynak : İHA

Şiddetli LodosMeteorolojiSivas ValisiPazar Günü


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