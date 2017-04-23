Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerlerinin ve bir fabrikanın çatısı uçtu, çatılardan kopan parçalar onlarca araçta hasara yol açtı.



Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, çok sayıda evin, iş yerinin ve Sivas-Ankara karayolundaki fabrika binasının çatısını uçurdu. Saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçan çatılar, çok sayıda araca zarar verdi.



Sivas Valiliği, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olunması, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.



Yozgat



Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtınada, 3. Etap TOKİ Konutları'ndaki bazı binaların çatısını uçtu.



Çatıdan kopan parçalar, bir otomobile ve markete zarar verdi.



Market sahibi Vefa Bulut, daha önce de iki defa çatıların şiddetli rüzgara dayanamayıp uçtuğunu söyledi.



Yetkililerin bir an önce çatılarda gerekli çalışmayı yapmasını isteyen Bulut, iş yerindeki zararının karşılanmasını talep etti.



Adem Koçak da şiddetli rüzgarın kendisine zarar vermemesi için markete sığındığını, o esnada çatıdan kopan parçaların markete isabet ettiğini anlattı.



Nevşehir



Nevşehir'de de zaman zaman hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ragıp Üner Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.



Üç katlı binadan caddeye savrulan tahta parçaları, park halindeki bir araçta hasara neden oldu. İl genelinde etkili olan fırtına, bazı iş yeri tabelalarını yola savurdu, ağaç dallarını kırdı. Kaynak : AA