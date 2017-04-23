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Palet imalathanesinde korkutan yangın!

Kütahya’da, palet imalathanesi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

3. Sayfa / 23 Nisan 2017 Pazar 11:12
Palet imalathanesinde korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre, Keresteciler Sitesinde Bayram Ak’a ait palet imalatı yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede paletleri saran yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken yüzlerce palet kül oldu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı fabrikadaki inceleme başlattı. Kaynak : İHA


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