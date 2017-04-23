USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : TBMM'de 23 Nisan özel oturumu başladı!..

Sıcak Haber : Kılıçdaroğlu yine kendine yakışanı yaptı!..

Niğde'ye şehit ateşi düştü!

Şırnak Beslerdereler mevkiinde PKK terör örgütüyle çıkan çatışma sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, Niğde Şahinali mahallesi Şehit Zekai Çamur sokak üzerindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

3. Sayfa / 23 Nisan 2017 Pazar 12:16
Niğde'ye şehit ateşi düştü!

Şehidin acı haberi Şahinali mahallesinde yaşayan babası Hasan ve annesi Ayşe Apaydın’a şehit haberini askeri heyet verdi.

Haber alan şehidin yakınları şehidin evine akın etti.

Şehidin Eşi Meltem ve 4 yaşındaki oğlu Hasan Bora ve yeni doğan çocuğu Mustafa ise Niğde’de yaşadığı bildirildi.

Şehit Efe Osman Apaydın, geçen yıl bir çatışmada yaralandığı tedavisinin ardından tekrar göreve gitti.

Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu Kaynak : İHA

ŞehitHasan BoraŞehit AskerYaralı Asker


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı