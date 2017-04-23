Şehidin acı haberi Şahinali mahallesinde yaşayan babası Hasan ve annesi Ayşe Apaydın’a şehit haberini askeri heyet verdi.



Haber alan şehidin yakınları şehidin evine akın etti.



Şehidin Eşi Meltem ve 4 yaşındaki oğlu Hasan Bora ve yeni doğan çocuğu Mustafa ise Niğde’de yaşadığı bildirildi.



Şehit Efe Osman Apaydın, geçen yıl bir çatışmada yaralandığı tedavisinin ardından tekrar göreve gitti.



Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu Kaynak : İHA