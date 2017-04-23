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Midibüs faciasında ölenlere veda

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde 50 metreden uçuruma yuvarlanan midibüste hayatını kaybeden 9 kişi Esenyurt köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Şevket Turhan’ın cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul’un Pendik ilçesine gönderildi.

Yaşam / 23 Nisan 2017 Pazar 16:13
Midibüs faciasında ölenlere veda
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İstanbul'un Pendik ilçesinden yola çıkan 28 kişinin bulunduğu midibüs, Ereğli ilçesinde vefat eden Mustafa Uludağ'ın Esenyurt köyündeki cenazesi için geldi. Kılınan cenaze namazının ardından yeniden İstanbul'a dönmek için yola çıkan Erdem Aktan idaresindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, Yalnızçam köyü çıkışında Ali Kaman idaresindeki 67 LU 178 plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan midibüs 50 metreden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan yolculardan 10'u yaşamını yitirdi. 18'i ise Zonguldak ve Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler son yolculuğuna uğurlanmak üzere ailelerine teslim edildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri de Esenyurtköyü İlköğretim Okulu bahçesinde musalla ve şemsiyelerle cenaze yakınlarına destek oldu. Zonguldak Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi de cenaze törenine katıldı.

Yoğun kar yağışının da etkili olduğu cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabiye Aydın (38), Kadriye Turhan, Şevket Turhan, Aygül Afacan, Zakiye Aydın, Naciye Aydın'ın cenaze namazını sırayla Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak kıldırdı. Cenaze yakınları tabutların başına gelerek gözyaşı döktü. Aygül Afacan'ın yeğeni Duygu Aydın, “Annem hastanede, teyzem burada. Ben ne yapacağım” diye feryat etti. Yapılan duaların ardından cenazeler son yolculuğuna uğurlandı.


Kaynak : İHA

Özcan UlupınarFaruk Çaturoğluİlköğretim OkuluGenel Başkan YardımcısıJandarma Komutanı


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