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Meksika'da uyuşturucu karteli liderleri öldürüldü

Meksika'nın ABD ile sınırındaki Tamaulipas eyaletinde iki uyuşturucu karteli liderinin öldürüldüğü bildirildi.

3. Sayfa / 22 Nisan 2017 Cumartesi 23:57
Meksika'da uyuşturucu karteli liderleri öldürüldü

Tamaulipas Güvelik Sözcülüğü Ofisinden yapılan açıklamada, uyuşturucu karteli Gulf'un Reynosa kenti lideri Julian Loisa Salinas ile eyaletin başkenti Ciudad Victoria'da Zetas uyuşturucu karteli lideri Francisco 'Pancho' Carreon'un güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldükleri belirtildi.

ABD'nin Texas eyaleti ile sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu trafiğiyle ilgili şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.



Kaynak : AA

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