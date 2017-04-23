Meclis'teki tartışma hakkında konuştu

Çıkışta ise Meclis'te yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışma üzerine değil barış üzerine inşa edin" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunu izlemek üzere, Meclise geldi. Erdoğan, Mecliste TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Meclis Şeref Holü'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, "İnşallah yeni dönem şöyle başarıyla, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olur. Ülkemizin, milletimizin geleceğe yönelik dayanışmaya çok çok ihtiyacı var." dedi.



MİLLETİME TEŞEKKÜR EDİYORUM



Erdoğan, "İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, hissiyatı bir kenara bırakıp, öncelikle bilimsel uygulamaların ışığı altında, geleceğe yürümektir" ifadesini kullandı. "Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini ortaya koymuştur. Bu iradenin dünyada çok örnekleri var ancak 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir. Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur. Ben milletime çok teşekkür ediyorum. Şimdi de milletimin vekilleri önümüzdeki dönemi bu parlamentoda çok daha güçlü kılacaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan özel oturumu izlemek üzere, Genel Kurul'daki locasına geçti.



ÇIKIŞTA TEK CÜMLELİK YANIT



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunu izledikten sonra Meclisten ayrıldı. Erdoğan, özel oturumu izledikten TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İsmail Kahraman tarafından, tarafından tören kıtası ile uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul toplantısında, Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya ilişkin soruya, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" yanıtını verdi.



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