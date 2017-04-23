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Kayıp liseli kızlar bulundu!

Ordu'nun Fatsa İlçesi’nde 5 gündür kayıp olan Fatsa Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Melike T. ve Nazlı ., dün gece hastaneye gelince bulundu.

3. Sayfa / 23 Nisan 2017 Pazar 01:00
Kayıp liseli kızlar bulundu!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 gün önce kaybolan iki kız lise öğrencisi bulundu.

Fatsa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Melike Türkan (16) ve Nazlı Özdemir'in (16) 18 Nisan akşamı kayboldukları ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, öğrencilerin yakınlarından, sosyal medya hesaplarında kayıp kızların annelerinin Fatsa Devlet Hastanesinde yattığı şeklinde paylaşımlar yapmasını istedi.

Paylaşımları görerek annelerini görmek için hastaneye gelen Özdemir ve Türkan, polis tarafından bulundu.

Öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Fatsa Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk, haberi duyarak emniyetin önünde toplanan öğrencilerin yakınlarına, kız çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek dağılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kalabalık, bunun üzerine dağıldı. Kaynak : AA

Genç KızGenç KızlarEmniyet MüdürüAnadolu LisesiLise Öğrencisi


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