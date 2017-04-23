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Gece kulübünde silahlı çatışma

Beşiktaş’ta bulunan bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Mekana alınmadığı iddia edilen müşteri güvenlik görevlisini yaralayarak kayıplara karıştı.

3. Sayfa / 23 Nisan 2017 Pazar 06:19
Gece kulübünde silahlı çatışma
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Beşiktaş, Levent Mahallesi, Çalıkışu Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında Çalıkuşu Sokak üzerinde bulunan gece kulübüne 34 UE 6272 plakalı lüks otomobiliyle gelen bir vatandaşla güvenlik görevlisi arasında mekana alnmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gece kulübüne girmesine müsade edilmeyen şahıs yanında bulundurduğu silahı çıkararak rastgele ateş açmaya başladı.

Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar sonucunda gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi bacağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Bacağından yaralanan güvenlik görevlisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisinin silahla yaralanmasının ardından çıkan arbede esnasında olayı gerçekleştiren şüphelinin ticari bir taksiyle olay yerinden kaçarak Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye gittiği öğrenildi. Kavga sırasında boynundan yaralandığı öğrenilen şüphelinin pansuman olduktan sonra hastaneden kaçarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

Silahlı kavganın ardından gece kulübü önüne çok sayıda resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Emniyet şeridi çeken ekipler çevrede inceleme başlattı. Tedbir amaçlı olarak gece kulübü boşaltılırken, ‘Akrep' adı verilen zırhlı araçlarında bölgede güvenlik önlemi alması dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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