Fransız profesörden skandal sözler

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) araştırmacısı ve Fransa'nın en ünlü uluslararası politika uzmanlarından Philippe Moreau Defarges, uluslararası bir skandala imza attı.



SÖZDE UZMAN: ERDOĞAN FELAKETE GÖTÜRECEK



Fransız BFM televizyonunda konuşan Defarges, "Erdoğan adeta bir geçiş dönemine hızla ilerliyor. Güçlerini daha da sağlamlaştırmak isteyecek" diyerek "Nereye kadar götürecek?" diye soruyor.

Sorunun cevabını yine kendisi veren sözde uluslararası politikalar uzmanı "Sadece bir felakete götürebilir" diyor.



"TEK ÇÖZÜM ERDOĞAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ"



Referandum konusunda itiraz edenlere de akıl veren Defarges, konuşmasının devamında "Türklerin yaptığı başvurular (çözüm arayışları) inanılmaz. Ama hiç bir yere varamazlar. Çünkü Erdoğan bunların hepsini adeta kilitleyecek. Bunun sonuca varmasının tek bir yolu var. O da Erdoğan'ın öldürülmesi" diyerek uluslararası bir skandala imza atıyor.



ROMA'DAN ÖRNEK VERDİ



Skandal suikast çağrısına bilimsel bir anlam katmaya da çalışan Defarges, tarihten de örnek vererek "Kusura bakmayın ama, Roma döneminden beri böyle bir düşünce var. Doğruları yapmayan bir devlet adamına karşı başka ne yapılabilir?" diyor.



DAHA ÖNCE ERDOĞAN'I ÖVMÜŞTÜ



Defarges, geçtiğimiz yıl verdiği bir mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok zeki bir insan olduğunu ve BM'nin yapısını yakından tanıdığını kaydederek "dünya beşten büyüktür" tezini övmüş ve "Ancak dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında BM'nin yapısının değiştirilmesi ile ilgili kimseden ses çıkmıyor" demişti.



RUBİN DE SUİKAST ÇAĞRISI YAPMIŞTI



Eski Pentagon danışmanlarından ABD'li analist Michael Rubin de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı pek çok açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülmesi gerektiğini söylemiş, "Erdoğan'a suikast yapılabilir" diyen Rubin, referandumdan kısa süre önce de "Erdoğan yolun sonuna geldi" sözleriyle tehditler savurmuştu.