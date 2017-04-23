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Cumhurbaşkanı koltuğuna Yiğit Türk oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Külliye'de çocukları kabul etti.

Güncel / 23 Nisan 2017 Pazar 12:25
Cumhurbaşkanı koltuğuna Yiğit Türk oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamını 4. sınıf öğrencisine devretti.

Cumhurbaşkanlığı makamını devralan Yiğit Türk 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın dünyadaki tüm çocuklara armağan etti.

'23 NİSAN VE MİRAÇ KANDİLİ'Nİ KUTLARIM'
Yiğit Türk, 'Dünyada aç kalan, savaşların ortasında kalan tüm kardeşlerimize seslenmek isterim. Tüm çocuklar bilsin ki, bizim kapımız herkese açıktır. Hem 23 Nisan'ı hem de Miraç Kandili'ni kutlarım.' şeklinde konuştu.




CumhurbaşkanıMiraç KandiliCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan23 Nisan Çocuk Bayramı


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