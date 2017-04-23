Başbakan Yıldırım koltuğunu Yağız Keçe'ye devretti

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti.



Yıldırım, koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Yağış Keçe'ye devretti.



Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar şöyle:



'Bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum.



Siz, dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz. Sizler, yeryüzünün yıldızlarısınız. Her çocuk, baharı müjdeleyen bir çiçektir. İnanıyorum ki sizler binbir renkli çiçekler olarak dünyaya baharı yaşatacaksınız. Ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri 23 Nisan tarihidir. Bu tarih, İstanbul işgal edildikten sonra toplandığı ilk tarihtir. Bu tarihin çocuklar için bayram ilan edilmesi rastlantı değildir. Ulusal egemenlik, bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur.







Koltuğu devralan Keçe ise şunları söyledi:



Bütün dünya çocuklarına mutlu bir gelecek istiyorum. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum.'



Bu açıklamaların ardından çocuk bakanlar sunumlarını yaptılar.







Fatih Keçe gazetecilerin sorularını yanıtladı. Keçe'nin açıklamaları şöyle:



'(Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi) Bu konuda mutluyuz.



Kadın bakanlarımızın Kabine'de artması lazım. Eminim Sayın Başbakanımız da bundan memnuniyet duyar.



(Tekli eğitim sistemine geçilmesi) Çocuklar sabah çok erken kalkıyor ya da akşam eve çok geç gidiyor. O yüzden bu değişimin olması gerektiğini düşünüyorum.'





