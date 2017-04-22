USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Başbakan Yıldırım'dan Fransa ve Afganistan'a taziye

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa ve Afganistan’a meydana gelen terör saldırıları nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Yaşam / 22 Nisan 2017 Cumartesi 22:35
Başbakan Yıldırım'dan Fransa ve Afganistan'a taziye

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım, Paris'te 20 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ve 1 polis memurunun ölümü, 2 polis memuru ile 1 sivilin yaralanmasına sebebiyet veren terör saldırısı sonrasında Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'e taziye mesajı gönderdi.

Yıldırım, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi.

Kaynak : İHA

Terör SaldırısıTaziye MesajıPolis MemuruBinali YıldırımBaşbakanlık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı