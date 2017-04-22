Bakan Bozdağ'dan CHP'ye yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “YSK’nın kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağını, Anayasa, YSK, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay söylüyor. Benim söylediğim Anayasa hükmü ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve YSK kararlarını tekrarlamaktan, hatırlatmaktan ibarettir. Benim bu gerçekleri hatırlatmam ve tekrarlamam, yargıyı etkilemek değil, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevimin gereğini ifadır” ifadelerini kullandı.



"BU KARARLARI HATIRLATMAK SUÇ DEĞİL, BENİM VAZİFEMDİR"



Halkın hür iradesiyle sistemi değiştirdiğini kaydeden Bakan Bozdağ, “CHP’yi bilerek ve isteyerek anayasaya aykırı hareket ettiren saik, dikkatleri başka yere çevirerek, CHP’nin başarısızlığını gizlemektir. Halk hür iradesiyle verdiği ’evet’ oyuyla hükümet sistemini değiştirmiştir. Gerçek budur, gerisi lafügüzaftır. Halkı mahkemeye şikayet etmek, CHP’yi halkın iradesiyle mahkemelik yapmak, bu gerçeği değiştirmez. CHP’nin başarısızlığını ve kusurunu örtmez. Anayasayı hatırlatmak, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve YSK kararlarını yok sayanlara bu kararları hatırlatmak suç değil, benim vazifemdir” diye konuştu.





Kaynak : İHA