USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Anıtkabir'de ilk tören başladı

TBMM 97 yaşında, devlet protokolü Ata'nın huzurunda...

Güncel / 23 Nisan 2017 Pazar 09:39
Anıtkabir'de ilk tören başladı

Meclis'teki törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

ÖĞRENCİLER GÖNDERİLDİ
Devlet protokolünden önce çocuklar Ata'nın huzuruna çıktı. Yoğun kar yağışı yüzünden minikler okullarına gönderildi.

BİNALİ YILDIRIM VE KEMAL KILIÇDAROĞLU DA ANITKABİR'DE
Saat 09:00 sıralarında Aslanlı Yol'dan gelen devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı. Törene TBMM Başkanı yerine vekili Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Binali YıldırımKemal KılıçdaroğluKar YağışıMilli Eğitim Bakanı23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı