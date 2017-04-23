Heykeltıraş Azmi Sekban’a yaptırılan 5. metre yüksekliğinde ki Atatürk anıtı, Büyükçekmece Kaymakamlığı önündeki meydana dikildi.



"ATATÜRK'ÜN HEYKELİYLE BU GÜNÜ TAÇLANDIRMIŞ OLDUK"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şöyle dedi: "Bu anıtı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın başlangıcında açmayı planladık ve şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. TBMM'yi açan, kurtuluşun ancak halk iradesiyle olacağını gören o yüce komutan daha sonra büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeliyle bu günü taçlandırmış olduk. Kurtuluşun ancak halk iradesiyle olabileceğine inanan Mustafa Kemal Atatürk, her düşünceyi ifade eden 371 milletvekili ile 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açar ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der. Bu tarih aynı zamanda da ulus devletin doğduğu gündür.



Yok olmak üzere olan emperyalistler tarafından parsellenmiş bu vatanın yeniden doğduğu gündür. Bugün burada devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini açıp bir kez daha onu ebedileştiriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatan için, devlet için, din için ne kadar toprağa düşmüş şehidimiz varsa önlerinde sevgi, minnet ve şükranla eğitiliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."







Kaymakam Mustafa Hulusi Arat da, kaymakamlık binası önündeki meydanın düzenlemesini ve Atatürk Anıtı’nı yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı törenle açıldı. Atatürk Anıtı’nın açılış töreninden sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi töreni gerçekleştirildi. Törende Heykeltraş Azmi Sekbana teşekkür plaketi verilirken, Kore gazilerine Kore tarafından gönderilen madalyalar verildi.







