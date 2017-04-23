Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen facia gibi kazada midibüs 50 metreden dereye uçmuş kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş 19 kişi de yaralanmıştı. Bir yakınlarının cenazesi için İstanbul'dan kiraladıkları midibüs ile Ereğli ilçesine gelen yolcular, cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönmek isterken kaza meydana gelmişti.



Kazada yaralananların Kdz. Ereğli ve Zonguldak'taki hastanelerde tedavileri sürüyor.



“Dördüncü taklayı attık, sonrasını hatırlamıyorum”



Kazada yaralananlardan İsmail Uludağ, o dehşet anlarını anlattı. İstanbul'a geri dönmek üzere yola çıktıklarını anlatan Uludağ, “İstanbul'dan gelmiştim. Cenaze sonrası İstanbul'a dönecektik. Hemen hemen 19.30 arası gibiydi. Önümüze krem rengi bir araç geldi. Bizim aracın sağını, o aracın solunu tuttuğu gibi araba dengeyi kaybetti. Şarampolden aşağıya uçtuk. Dördüncü taklayı attık. Onu biliyorum. Sonra durduğumuzu biliyorum. Araba tersine dönmüş. O arada bizim kol falan gitmiş. Başka bir şey hatırlamıyorum. Cenazeye gelmiştik. Yakın akrabamızdı. Amcamızdı. İstanbul'a dönecektik. Nasip kısmet böyleymiş. Bizi aldıkları gibi hastaneye götürdüler” diye konuştu.







“112'ye ben haber verdim”



Yaralılardan Hüseyin Aydın, yaşanan kazayı 112'ye haber verdiğini anlattı. Yakınlarını kaybettiklerinde sıklıkla İstanbul'dan midibüs kiralayarak Ereğli ilçesine geldiklerini anlatan Aydın, şöyle dedi:



“İstanbul'a dönüyorduk. Cenazeyi gömmüştük. Yukarıdan aşağıya araç sürat yaptı. Ben anlayamadım. Bir baktık aşağıdayız. Büyük büyük ağaçlar vardı. Araç onları kırmış. O kadar hatırlayabiliyorum. 112'ye ben haber verdim. Şoföre seslendim. O 112'yi aradı. Sağlık ekiplerine derede olduğumuzu söyledim. Önce beni getirdiler hastaneye. İki üç kişi hastaneye geldik. İstanbul'dan araba tutup da geliyorduk. Buradan gidiyorduk. Sürekli bu şekilde cenazeler olduğunda kendi paramızla araba tutup geliyorduk. Otobüste kayınbiraderlerim vardı. Onlarla beraber gelmiştik.”



“Kırık camdan çıktım”



Yaralılardan Bayram Kemik, içinde bulundukları midibüsün taklalar atarak dereye uçtuğunu anlattı. Midibüsün kırık olan arka camından çıktığını ifade eden Kemik, “İstanbul'dan cenazeye geldik. Köyden dönüşte akşam saatlerinde ne olduğunu anlamadık. Şoförle aynı ambulansta geldik. Bana frenlerin tutmadığını söyledi.



Önüne de araba çıkınca ters taraftan aşağıya uçtuk. Kaza anını hatırlıyorum. İlk çıkanlardan biriydim. Araçtan dışarıya kendim çıktım. Arabanın arka camları dökülmüştü. Arka tarafı açıktı ve oradan çıktım. Daha sonra arkadaşların yardımıyla aşağıdan çıktık. Kaburgalarımda kırık olduğunu söylediler. Devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. O anda bir araç önümüze çıktı ama aşağıya inmişiz tam hatırlamıyorum. Bir araç görür gibi oldum. Beyaz bir araçtı” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA