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Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Ölü, 20 Yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 22 Nisan 2017 Cumartesi 21:36
Zonguldak'ta Feci Kaza: 6 Ölü, 20 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 ki̇şi̇ hayatını kaybetti, 20 ki̇şi̇ yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Kazada, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde Dağlıca köyündeki cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.


Kaynak : İHA

JandarmaOrmanlıDağlıcaSağlık Ekipleri


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