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Zonguldak'ta cenaze dönüşü kaza!

Cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi.

3. Sayfa / 22 Nisan 2017 Cumartesi 20:32
Zonguldak'ta cenaze dönüşü kaza!
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı. Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

Kazada, ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi.

Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Dağlıca köyündeki cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.


Kaynak : AA

JandarmaOrmanlıDağlıcaSağlık Ekipleri


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