TIME'dan Can Dündar skandalı

TIME dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı geleneksel TIME 100 listesi açıklandı.



Bu yıl 14. kez hazırlanan TIME 100 listesi, öncüler, titanlar, sanatçılar, liderler ve ikonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride dünyanın en etkili isimlerini belirliyor. 'Liderler' kategorisinde Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Vladimir Putin, Papa Francis gibi isimler yer aldı.



Time Dergisi en etkili liderler listesine aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım yazısında bir skandala imza attı. Dergi Erdoğan'ın tanıtım yazısını terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar'a yazdırdı.





