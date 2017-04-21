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Şehit Üsteğmen Kaya'nın Şehadet Haberi Evine Ulaştı

Uludere ilçesinde askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın eşine acı haber verildi.

Yaşam / 21 Nisan 2017 Cuma 20:33
Şehit Üsteğmen Kaya'nın Şehadet Haberi Evine Ulaştı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın eşine acı ulaştırıldı.

Şehidin, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde yaşayan eşi Nuray Kaya'nın evine gelen meslektaşları, acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Etimesgut Belediyesi ekiplerince şehidinin evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurulurken, sokak girişi ile eve Türk bayrakları asıldı.

Haberi alan şehidin arkadaşları ve mahalle sakinleri aileye taziyede bulundu.

Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel ve beraberindeki yetkililer de şehidin evine giderek, eşine taziyede bulundu, acısını paylaştı.

Şehit Kaya'nın 15 aylık Arda Yiğit isminde oğlunun olduğu ve eşinin de Ankara'da öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın 2 yıldır Şırnak'ta görev yaptığı ve doğu görevinin bitmesine bir ay kaldığı belirtildi.

Şehit Kaya'nın cenazesinin yarın Ahmet Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Elvanköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Kaynak : AA

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