Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı, memleketi İslahiye ilçesine bağlı Şahmeran Mahallesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.



Camide düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Şehmuz Kayalı ve kardeşlerinin yanı AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Abdülkadir Yüksel, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Erhan Aslan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106 Topcu Alay Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Güzel ve askeri yetkililer, çok sayıda vatandaş katıldı.



'SAKAT BABANI BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN'



Şehidin Amca Ömer Kayalı, tabuta sarılarak, göz yaşı döktü. Amca Ömer Kayalı, 'Davut, Davut oğlum. Sakat babanı bırakıp nereye gidiyorsun. Baban senin gölgende yaşayacaktı' dedi.



Şehidin en küçük kardeşi Mehmet, ağabeyine asker şapkasını giyerek veda etti. Şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, feryat etti. Anne Ayşe Kayalı ise yaşadığı acıya rağmen metanetli bir görüntü sergiledi. Zaman zaman göz yaşlarına hakim olamayan anne Ayşe, şehit oğlunun arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tüm cenazeye katılanlara teşekkür etti.



Baba tekerlekli sandalye ile törene katıldı



Şehidin, küçük yaşlarda geçirdiği felç sonucu ayakları tutmayan babası Şehmuz Kayalı ise, tekerlekli sandalye ile cenaze katıldı.



Gizli gizli göz yaşı döken baba, kalabalık nedeniyle oğlunun tabutuna çok fazla yaklaşamadı. Acılı baba, şehit oğlunun resmini ise hiç yanından ayırmadı.



Şehit Kayalı'nın cenazesi, Şahmaran Mahalle camisinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi dedesi Ali Kayalı'nında mezarının bulunduğu mahalle mezarlığında defin edildi.

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