PKK'ya finans darbesi

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, sigara kaçakçılığı yapan bir şebeke belirledi. Şebekeyi takibe alan ekipler, kaçakçıların, elde ettikleri paranın önemli bir kısmını PKK'ya yönlendirdiğini tespit etti. Kaçak sigaraları farklı illerde pazarlayan şebeke üyesi 44 kişi belirlendi. Şüphelilerin elebaşının H.D. olduğu ve Arnavutköy'de lüks bir dairede yaşadığı tespit edildi.



14 MİLYON TL'LİK SİGARA ELE GEÇTİ

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı. 45 adrese düzenlenen baskınlarda, şebeke elebaşının da aralarında olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri 14 milyon lira olan 1 milyon 317 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Şebekenin sigara sevkıyatında kullandığı 6 TIR, 3 otobüs, 17 kamyonet ve 4 otomobile el konuldu.