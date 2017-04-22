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İstanbul'daki FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 22 Nisan 2017 Cumartesi 09:45
İstanbul'daki FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün tepe yönetimi ile irtibatı sağladığı ve örgüt içindeki ideolojik fikirleri ürettiği iddia edilen üst düzey 76 yöneticinin yakalanması için İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün mahrem hizmetleri olarak bilinen emniyet, MİT, askeri ve diğer kamu kurumları yapılanmalarından sorumlu imamlara talimat verdiği tespit edilen şüphelilerden 42'si yakalandı.

Ayrıca, gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgütün aranan kişilerini 'gaybubet evleri' olarak adlandırılan hücrelerde sakladıkları da ortaya çıktı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak : AA

Fetö Terör ÖrgütüTerörle Mücadele


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