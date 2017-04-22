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Gazeteci Erdal Şen yeniden tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edilen Nazilli nüfusuna kayıtlı gazeteci Erdal Şen’in, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandığı öğrenildi.

Siyaset / 22 Nisan 2017 Cumartesi 00:12
Gazeteci Erdal Şen yeniden tutuklandı

Darbe girişiminin merkezi Akıncı Hava Üssü yakınında yakalandıktan sonra “Tarla bakmaya gitmiştim” savunmasıyla serbest bırakılan, FETÖ'nün “Hava Kuvvetleri İmamı” Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle mahkemece cezaevine konulduktan sonra önceki gün tahliye edilen gazeteci Erdal Şen, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

15 Temmuz darbe kalkışmasının önemli isimlerinden Adil Öksüz'ün bacanağı olan Erdal Şen, Ankara'da gazetecilik yaptığı yıllarda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı apartmanda oturmuştu. Darbeden hemen sonra Adil Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği iddiasıyla kayınpederinin Düzce'deki evine girdiği sırada yakalanarak tutuklanan Şen, önceki gün hakim karşısına çıkartılıp tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine Erdal Şen'in yeniden tutuklandığı öğrenildi. Kaynak : İHA

Fetö Terör ÖrgütüRecep Tayyip Erdoğan


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