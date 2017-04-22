Darbe girişiminin merkezi Akıncı Hava Üssü yakınında yakalandıktan sonra “Tarla bakmaya gitmiştim” savunmasıyla serbest bırakılan, FETÖ'nün “Hava Kuvvetleri İmamı” Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle mahkemece cezaevine konulduktan sonra önceki gün tahliye edilen gazeteci Erdal Şen, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.



15 Temmuz darbe kalkışmasının önemli isimlerinden Adil Öksüz'ün bacanağı olan Erdal Şen, Ankara'da gazetecilik yaptığı yıllarda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı apartmanda oturmuştu. Darbeden hemen sonra Adil Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği iddiasıyla kayınpederinin Düzce'deki evine girdiği sırada yakalanarak tutuklanan Şen, önceki gün hakim karşısına çıkartılıp tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine Erdal Şen'in yeniden tutuklandığı öğrenildi. Kaynak : İHA