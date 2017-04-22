Fransa’da saldırı paniği!

Fransa'nın başkenti Paris'te Gare du Nord tren istasyonunda etrafa bıçak sallayan adam yarın gerçeklşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesi korkuttu.



Ülke Perşembe günü terör örgütü IŞİD militanı tarafından bir polis memurunun öldürülmesi olayı sonrası alarm durumunda…



Yetkililer söz konusu bıçaklı saldırganın yere yatırılarak polisin emirlerini yerine getirdiğini ve kısa südre tutuklandığını açıkladı. Kaynak : Milliyet