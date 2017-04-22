Eşini ve sevgilisini yatak odasında yakaladı!

Manisa'da devlet memuru Mustafa K., öğle yemeği için döndüğü evinde iddiaya göre eşini sevgilisi ile yakaladı.



Gizli ilişki ve bıçaklama olayı Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde yaşandı.



Bir devlet kurumunda çalışan 35 yaşındaki Mustafa K., öğle yemeği için evine geldi.



Mustafa K., 27 yaşındaki eşi Ayşenur K.'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine açtığı gardıropta iddiaya göre eşinin sevgilisi Halis A.'yı gördü.







BELİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAĞI SAPLADI



Yakalandığını anlayan sevgili, belinden çıkardığı bıçağı Mustafa K.'ye sapladı. Öfkeli koca, mutfağa koşarak kaptığı bıçakla önce eşinin sevgilisini göğsünden, sonra da eşini karın boşluğundan bıçakladı.



Habertürk'teki habere göre apartmandaki komşular, kavga sesleri üzerine polis ve 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



'HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİM'



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken öfkeli kocanın ifadesinde 'Eve girdiğimde eşimi yatak odasında telaşlı ve endişeli gördüm. Hareketlerinden şüphelendim sonra da kendisine 'Benden bir şey mi saklıyorsun?' diye sordum. O da bana ‘Hayır senden neyi saklayayım ki' yanıtını verdi. Ben bir kez şüphelenmiştim, evin altını üstüne getirdim. Sevgilisini gardıropta yakalayınca kan beynime sıçradı' dediği öğrenildi. Kaynak : Habertürk