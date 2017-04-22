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Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı.

Güncel / 22 Nisan 2017 Cumartesi 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Öğle namazını da kılan Cumhurbaşkanı ardından cenazeye namazına katıldı. 97 yaşında vefat eden Abdurrahman Külünk'ün tabutunu omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracına kadar yürüdü.

ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
Abdurrahman Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etmek için Karacahmet Mezarlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret edip Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından yeniden Kısıklı'daki konutuna geçti.

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