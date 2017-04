Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli minik bedenler ödememeli

İstanbul'daki Kutlu Doğum Haftası programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına 'birlik-beraberlik' mesajı verdi, 'müslümanlar prensipte dahi olsa bir araya gelemiyor. Atmamız gereken adımları atmamız lazım' dedi.



Özellikle Ortadoğu'da yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, 'savaşların bedelini minik bedenler ödememeli ' dedi.



Rabbim bizi mahşerde efendimizin sancağı altında haşru cem eylesin. 3 Ayları idrak ettiğimiz bu günlerde bu programı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.



Peygamber efendimiz en güzel rehberdir. Ahlakı, tavsiyeleri ve sünneti dünya için ahiretin pusulasıdır.



Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın emirleri çiğnendiğinde kesinlikle tepkisiz kalmaz bilhassa zulme ve adaletsizliğe asla rıza göstermezdi. İsrafı sevmediği için cimriliği de sevmezdi. Torunlarını çok severdi. Çocukların mescitte yaptığı rahatsızlıklara kızmazdı.



ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDİ



Hazreti Ebubekir şöyle anlatır; Resullah Aleyhisselam bir gün evinden çıkarak benimle çarşıya gelinceye kadar hiç konuşmadan yürüdü. Oradan da Hazreti Fatıma'nın evinin önüne geldik. Küçük orada mısın küçük orada mısın diyerek torunu Hasan'ı çağırıyordu. Peygamber efendimiz koşarak gelen torununu öptü kucakladı ve 'Allah'ım sen bu çocuğu sev, onu seveni de sev' diye buyurdu.



SAVAŞLARIN BEDELİNİ MİNİK BEDENLER ÖDEMEMELİ



Önceki gün gün 23 Nisan sebebiyle dünyanın her bölgesinden gelen çocuklar vardı. Orada da söyledim savaşların bedelini minik bedenler ödememeli dedim. İkizi şehit olan bir Suriyeli kardeşimiz vardı. Kimyasal silahlarla ölmüştü, eşi de şehit olmuştu o babanın halini düşünün. Ne diyordu ben onları Allah'ımın evine gönderiyorum diyordu. Kendi eliyle yavrularını defnetti. Şimdi bu dünyada bu zalimler acaba karşılığını ne kadar bulmayacak da bu zulmü devam ettirecek. Şimdi bunlara karşı sesimizi yükselttiğimiz için birileri diktatör diyor. Varsın desinler biz bunlara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.



Acaba biz bir tas çorbamızı onlarla paylaşabiliyor muyuz? Bunu artık ihmale hakkımız yok gereğini yapmamız şart. Bölgemizin her köşesinde oluk oluk Müslüman kanı akarken daha da kötüsü Müslümanların izzeti ayaklar altına alınırken Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olabilir miyiz acaba?



İNSANLIK İÇİN UTANÇ MESELESİDİR



Kimse kimseyi kandırmasın. Şayet bölgemizde ekilen fitne tohumları boy veriyorsa bunda her şeyden önce sorumluluk bizdedir. Irak'ta ülke parçalanma noktasına gelmiştir. Yemen'de yaşananlar farklı değildir. Arakan'da Türkistan'da Keşmir'de Afrika'nın pek çok yerinde yaşanan görüntüler bizimle birlikte tüm insanlık için utanç meselesidir.



ELİMİZDEN VE DİLİMİZDEN GELDİĞİNCE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ



Biz gücümüzün yettiği yerde elimizle ona imkan bulamadığımız yerde dilimizle tüm bu sorunları düzeltmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Kalbimizden geçenleri de en iyi Allah biliyor. eksiğimiz olabilir ama niyetimiz de yapmaya ve yapmaya çalıştıklarımız da ortadadır. Bu yıl ki Kutlu Doğum Etkinliği'nin konusu olan güven konusu Müslümanların olduğu her yerde tabii olarak olması gereken bir özelliktir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.