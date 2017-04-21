Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sabah saatlerinde PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.



Saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki evine acı haber ulaştı.



Şehadet haberinin ulaşmasının ardından Kaya'nın eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kaya'nın naaşı yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Etimesgut'a defnedilecek.



Kaya'nın 2 yıldır Şırnak'ta görev yaptığı, eşi Nuray Göçmen Kaya'nın ise Ankara'da öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Kaya'nın 15 aylık Arda Yiğit isminde oğlunun olduğu öğrenildi.





