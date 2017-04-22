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Bahçeli referandum sonuçlarının analizini yaptıracak

Referandumun sonuçlarını masaya yatıran MHP lideri Devlet Bahçeli, akademisyenlere çalışma yaptırılması talimatını verdi.

Siyaset / 22 Nisan 2017 Cumartesi 10:11
Bahçeli referandum sonuçlarının analizini yaptıracak

Referandumda MHP tabanının yüzde 80'inin “Hayır” oyu kullandığı eleştirilerine karşılık, partide taban ve tavan olmadığı tezini vurgulayarak ülkücülerin Anayasa değişikliğini desteklediğini savunan MHP yönetimi, seçmen eğilimlerinin sandığa nasıl yansıdığını ölçmek için hem siyasi hem de bilimsel çalışma başlattı.

OY ANALİZİYLE İLGİLİ AYRINTILI RAPOR
MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, referandum sonucunu başarı olarak nitelendiren Genel Başkan Bahçeli, yönetimden referandumun oy analizi ile ilgili ayrıntılı bir rapor istedi.

'HANGİ PARTİ TABANI NASIL OY VERDİ'
Partilerin 7 Haziran, 1 Kasım genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2010 referandumunda aldıkları sonuçların il ve bölge analizleri ile bunların referandum karşılaştırmasını da kapsayacak raporlarda, hangi parti tabanının nasıl oy verdiği tam olarak tespit edilemese bile genel eğilimlerin ortaya konulabileceği belirtildi.

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