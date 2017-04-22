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'AGİT temsilcileri terörist'

Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Alaaddin Varol, Türkiye'ye gelen AGİT üyelerinin terörist olduğunu söyledi.

Güncel / 22 Nisan 2017 Cumartesi 00:57
'AGİT temsilcileri terörist'
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) halk oylaması ile ilgili hazırladığı ön raporun objektifliği konusunda tartışmalar dinmek bilmiyor. Türkiye'ye gelen üyelerin her geçen gün yeni fotoğrafları çıkarken, terör propagandası yaptıkları gözler önüne seriliyor.

Beyaz Tv'de yayınlanan Dİnamit programına konuk olan Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Alaaddin Varol, Avrupa Birliğini eleştiriken, gönderilen gözlemcileri ağır bir dille eleştirdi.

'GÖZLEMCİ DEĞİL TERÖRİST'

Türkiye gönderilen bu üyelerin terörist olduğunu söyleyen Varol 'AGİT'te biz de üyeyiz. Biz de başka ülkelere gözlemci gönderiyoruz. Bu gözlemcilerin vasfı, sıfatı nasıl olması gerektiği belli. AGİT üyelerini ilk geldiğinde diyeceklerdi, 'terörist gönderiyorsunuz bana'. Gözlemci değil terörist. Gözlemci olmasınlar belki bugün tutuklanacaklar.' dedi.

'EN HAİNLERİ GÖNDERMİŞLER'

Sözlerinin devamında gözlemcileri taraflı olmakla itham eden Varol ' Avrupa Birliği gözlamciler arasında en taraflı kim varsa onları göndermiş. En hain kimse onu göndermiş.' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Alaaddin VarolAvrupa BirliğiAgitBeyaz TvDinamit


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