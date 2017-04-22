Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 140 ölü

ABD askeri sözcüsü, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan Afgan askeri üssüne düzenlenen militan saldırısı sonucunda 140 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD ordusunun Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay John Thomas'un Reuters'a verdiği bilgiye göre, saldırının birlik içindeki cami ve yemekhaneye yapıldığını açıkladı.



Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Daulat Waziri, askeri üniformalı militanların Cuma namazı sırasında, saat 13:00 civarında Afganistan'ın kuzeybatısında bulunan askeri birliğe baskın yaptığını söyledi.



Askeri bir yetkili, askeri bir araç ile binaya girildiğini ve birliğin camisinde dua eden askerlere ateş edildiğini açıkladı.



İki askeri araçla üsse giren ve en az 8 üniformalı militan olduğu öğrenilen saldırganlar katliam yaptı. Meydana gelen saldırıda 140 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi.



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) meydana gelen saldırıyı yaptığı bir açıklama ile kınadı.



Saldırganlardan 5'inin çatışma sırasında öldürüldüğü ve birisinin de canlı olarak yakalandığı öğrenildi.



Askeri üssü düzenlenen saldırıyı Taliban üstlendi.