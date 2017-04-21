Şırnak'tan acı haber

Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda 29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.



Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon devam ediyor.





Kaynak : İHA