USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Şırnak'tan acı haber

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

3. Sayfa / 21 Nisan 2017 Cuma 22:00
Şırnak'tan acı haber

Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda 29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon devam ediyor.


Kaynak : İHA

ŞehitTeröristlerSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı