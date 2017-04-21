USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,64 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Sakarya'da kolunu tarım makinesine kaptıran adam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran adam feci şekilde can verdi.

3. Sayfa / 21 Nisan 2017 Cuma 10:01
Sakarya'da kolunu tarım makinesine kaptıran adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Birlik Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Mahmut Düzgün, tarlasını ekerken elini traktörün arkasındaki tarım aletine kaptırdı.

Dengesini kaybedip düşen Düzgün, traktörün altında kalarak ezildi. Durumu gören yakınları hemen olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Düzgün hayatını kaybetti.

Olay sonrası traktör sürücüsü A.İ gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı