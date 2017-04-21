Provokatörler yakalandı! Kirli yalan ellerinde patladı

ABD ve Avrupa basını, işi gücü bıraktı. Referandum öncesi terör örgütleriyle kol kola verip 'Hayır' kampanyası yaptı. Ancak millet, referandumda 'Evet' diyerek kirli odaklara demokrasi tokadını attı. Sandıktan çıkan 'Evet', ABD ve Avrupa'yı adeta çıldırttı! Dış güçler, 'Evet' diyen milletin iradesine gölge düşürmek için düğmeye bastı. Gezi olaylarında Türkiye'yi savaş alanı gibi gösteren İngiliz BBC ile ABD'nin yayın kuruluşu CNN yine kirli planlar hazırladı. Gezi olaylarında olduğu gibi sokakları karıştırmak isteyen odakların yurt dışı bağlantılarını CNN ve BBC yaptı. Bu 2 yabancı medya organı, referandumun hemen ardından canlı yayın araçlarını Taksim'e konuşlandırarak, algı operasyonunun ilk adımı atıldı. Milletin iradesini tanımayan marjinal gruplar, Taksim'de küçük çaplı protesto gösterisi yaptı. Bu sırada sözde 'tesadüfen' orada bulunan iki televizyon kuruluşu, bu gösteriyi Türkiye genelinde protesto gösterileri varmış gibi dünyaya yayınladı! Ancak kirli plan deşifre olunca eylem ortadan kaldırıldı.







Yabancı medya, seçim gecesi Taksim'den ayrılmadı.



PROVOKATÖRLER GÖZALTINDA



'Hayır' cephesinin başını çeken CHP ise seçmenin oyunu hiçe sayarak YSK'ya başvuru yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da BBC'ye yaptığı açıklamada sokak protestolarını 'hak' olarak yorumladı. Referandum sonuçlarını hazmedemeyen iç ve dış güçler de sosyal medya üzerinden provokasyon yaptı. Vatandaşı sokaklara çağıran provokatörler, daha ileri giderek iç savaş çığırtkanlığı yapmaya başladı. İstihbarat birimleri bunun dış destekli üst akılın projesi olduğunu, kirli plan ile Türkiye'de iç karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını saptadı. Sosyal medyadan halkı sokağa teşvik eden 'sosyal medya provokatörleri' tek tek ortaya çıkartıldı. Provokatörlerin adreslerine operasyon yapıldı. Sosyal medyadan halkı kışkırtanlar gözaltına alındı..







Seçim sonuçlarını incelemek için Türkiye'ye gelen Danimarkalı vekil Nikolaj Villumsen, terörist Müslim'in kankası çıktı.

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