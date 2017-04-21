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PKK Şırnak'ta saldırdı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı bir grup Şenyuva üs bölgesine saldırı düzenledi. Gelen son dakika haberlerine göre 2 şehit 2 yaralı var. Saldırının ardından operasyon başlatıldı.

Güncel / 21 Nisan 2017 Cuma 11:22
PKK Şırnak'ta saldırdı

Edinilen bilgiye göre, bir grup PKK'lı terörist, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasında, Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Askerlerin durumu fark etmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir üsteğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Çatışma bölgesine çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Kaynak : İHA

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